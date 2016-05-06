Москва, 6 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Спрос жителей России на наличную иностранную валюту в марте 2016 года вырос по сравнению с февралем в 2,3 раза и достиг суммы, эквивалентной 700 миллионов долларов. Чистое предложение европейской валюты сменилось чистым спросом на нее. При этом объемы наличной иностранной валюты, снятой физическими лицами с валютных счетов, по сравнению с февралем 2016 года практически не изменились сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

Спрос населения на доллары США в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 14%, на европейскую валюту — на 21%, составив 4,1 и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 70% относительно 71% месяцем ранее, доля евро увеличилась с 27 до 28%.

В марте объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с февралем на 59% — до 2,6 млрд долларов. Долларов США было куплено на 60% больше, чем месяцем ранее, евро — на 59%.

Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с февралем увеличилось на 39% и составило 1,5 млн сделок.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в марте 2016 года физическими лицами было снято 3,3 млрд долларов, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.

В марте 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 0,8 млрд долларов, что на 58% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 82%, евро — на 24%.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в марте 2016 года по сравнению с февралем вырос на 72% и составил 0,7 млрд долларов.