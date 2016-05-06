Москва, 6 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. С 11 по 14 мая Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова намерена посетить Крым и Севастополь, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая. «Очень важно на месте взглянуть на проблемы республики и главное — поговорить с ее руководством и гражданами», — подчеркнула омбудсмен.

Севастополь. У мола. Александр Дейнка. 1934

Отметим, что поездка — первая после вступления в должность Уполномоченного по правам человека в РФ.

Запланированы встречи с руководителями республики и города Севастополя, с прокурором Крыма, региональным уполномоченным по правам человека, с правозащитниками и представителями крымскотатарского народа. «Обязательно посещу СИЗО №1 в Симферополе, проведу прием граждан республики и подробно поговорю с представителями общественности. Обязательно поклонюсь и могилам легендарных защитников Крыма и Севастополя в Великой Отечественной войне», — написала Москалькова в Facebook.

Кроме того, предполагается, что омубдсмен примет участие в научно-практической конференции «Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и г. Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской Федерации».