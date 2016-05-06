Москва, 6 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Давление на суверенную европейскую страну и её бизнес становится нормой для США. Об этом 6 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция США

«Швейцарское издание недавно рассказало о том, что США давят на Швейцарию, чтобы она не присылала своих представителей в Санкт-Петербург на Петербургский экономический форум. Всё это закулисье невозможно скрыть долго. Всё это происходит на фоне постоянных заявлений, отчётов и докладов от США про нарушения свободы слова, прав человека, нарушения судов. При этом давление на суверенную страну и её бизнес — это норма для США», — сказала Захарова.

По её словам, налицо «попытка давления на все внешние связи независимых государств»: «Речь идёт о нейтральной стране, а представьте, каким тоном США разговаривают, например, с членами НАТО! Там, наверное, вообще инструкции присылаются, и всё: «Делайте так, иначе пожалеете».

Напомним, газета Le Matin со ссылкой на источник сообщила о том, что американские дипломаты убеждают власти Швейцарии не отправлять представителей бизнеса на Петербургский экономический форум, который состоится 16−17 июня.

По данным издания, в начале апреля в Берне высокопоставленный дипломат посольства США встретился с представителями швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). В ходе встречи он заявил, что Вашингтон ожидает отказа швейцарских компаний от визита в Россию.

Кроме того, дипломат дал понять швейцарской стороне, что в режиме санкций никакой бизнес с Россией невозможен. «Они думают, что они хозяева мира», — так прокомментировал изданию поведение сотрудника дипведомства бывший дипломат США. По его мнению, таков «американский стиль».