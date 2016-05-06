На Поклонной горе развернули 200-метровую копию Знамени Победы
Москва, 6 мая, 2016, 18:00 — ИА Регнум. На Поклонной горе в Москве собрались организаторы и участники всероссийского автопробега «Звезда нашей Великой Победы». В ходе финальной части акции, они развернули масштабную копию Знамя Победы, которое по эстафете передали через десятки городов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Маршрут путешествия Знамени пролег через города-герои и города воинской славы и составил 35 тысяч километров. В каждом городе 200-метровую символическую копию знаменитого штурмового флага передавали организациям ветеранов и молодежным объединениям. Таким образом, в ходе эстафеты к копии артефакта прикоснулись сотни тысяч людей.
Вдохновителями проекта выступили Всероссийская организация «Боевое братство» и Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Как отмечают организаторы, путешествие Знамени через всю страну — это символическое «свидетельство единства народов, 71 год назад одержавших победу над фашизмом». Кроме того, теперь в каждом отмеченном городе есть своя масштабная копия флага.
Для участия в финальной части акции на Поклонной горе собрались 5 тысяч человек, включая представителей московской и областной организации ветеранов, а также учащихся младших классов школ. В рамках мероприятия также прошел парад победителей конкурса детского рисунка «Что такое подвиг». После официальной части церемонии на Поклонной горе состоится автопробег с участием автомобилей марки «Победа», которые выстроятся в цифру 71.
«Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить о народном подвиге. Проектом «Звезда нашей Великой Победы» мы увековечиваем память о нём. Мы хотим, чтобы наши дети знали о героизме наших отцов и прадедов, росли достойными их памяти», — заявил первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.