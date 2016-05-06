Москва, 6 мая, 2016, 18:00 — ИА Регнум. На Поклонной горе в Москве собрались организаторы и участники всероссийского автопробега «Звезда нашей Великой Победы». В ходе финальной части акции, они развернули масштабную копию Знамя Победы, которое по эстафете передали через десятки городов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Знамя Победы над Рейхстагом. Май 1945

Маршрут путешествия Знамени пролег через города-герои и города воинской славы и составил 35 тысяч километров. В каждом городе 200-метровую символическую копию знаменитого штурмового флага передавали организациям ветеранов и молодежным объединениям. Таким образом, в ходе эстафеты к копии артефакта прикоснулись сотни тысяч людей.

Вдохновителями проекта выступили Всероссийская организация «Боевое братство» и Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Как отмечают организаторы, путешествие Знамени через всю страну — это символическое «свидетельство единства народов, 71 год назад одержавших победу над фашизмом». Кроме того, теперь в каждом отмеченном городе есть своя масштабная копия флага.

Для участия в финальной части акции на Поклонной горе собрались 5 тысяч человек, включая представителей московской и областной организации ветеранов, а также учащихся младших классов школ. В рамках мероприятия также прошел парад победителей конкурса детского рисунка «Что такое подвиг». После официальной части церемонии на Поклонной горе состоится автопробег с участием автомобилей марки «Победа», которые выстроятся в цифру 71.

«Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить о народном подвиге. Проектом «Звезда нашей Великой Победы» мы увековечиваем память о нём. Мы хотим, чтобы наши дети знали о героизме наших отцов и прадедов, росли достойными их памяти», — заявил первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.