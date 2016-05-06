Чэнду, Китай, 6 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Китае в провинции Сычуань родился первый с начала 2016 года детеныш бамбукового медведя — большой панды, сообщает агентство Синьхуа.

mrs.gsoell Большая панда с детёнышем

Детеныш появился на свет в заповеднике Чэнду 06:06 утра по местному времени (01:06 мск) 6 мая. Пока имя малышу еще не выбрано, но из-за даты и времени рождения его могут назвать Шестой.

Большая панда в Китае находится под защитой государства, это редкий вид, которому грозит исчезновение. Млекопитающее, которое считается символом Китая, занесено в Красную книгу.