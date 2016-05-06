Ереван, 6 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Рассмотрение законопроекта «О признании Республики Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха) в парламенте Армении, представленный в порядке законодательной инициативы оппозиционными депутатами Заруи Постанджян и Грантом Багратяном, может затянуться. Ранее сообщалось, что парламент Армении может обсудить законопроект уже 10 мая, на внеочередной сессии.

Photolure Заседание парламента Армении

Начальник управления Национального Собрания Армении по связям с общественностью и СМИ Арсен Бабаян представил подробности в связи с обсужденным 5 мая в правительстве Армении законопроектом. Бабаян сделал соответствующую запись в Facebook.

«Правительство 5 мая обсудило представленный депутатами НС законопроект Армении «О признании Нагорно-Карабахской Республики». В тех случаях, если с законодательной инициативой выступают депутаты НС, то предложенный ими законопроект направляется в правительство для получения заключения. Правительство рассматривает предложенный законопроект и принимает в этой связи какое-либо заключение (в данном случае принятым заключением законопроект не был одобрен).

После принятия заключения оно направляется в Национальное Собрание: примечателен тот факт, что правительство направляет в парламент не законопроект, поскольку не является его автором, а лишь свое заключение по нему. Законопроект уже находится в парламенте, поскольку его авторами выступают сами депутаты», — написал Бабаян.

По его словам, дальнейшая судьба законопроекта определяется законом «О регламенте Национального Собрания Армении», согласно которому в 30-дневный срок он должен быть обсужден в профильной комиссии (в данном случае — в постоянной комиссии НС по внешним связям), которая даст свое заключение. После этого законопроект может быть включен в проект повестки четырехдневной пленарной сессии НС. Регламент допускает принятие одного из трех решений: включить в повестку, отложить или отклонить.

Из пояснений Бабаяна следует, что законопроект может быть включен лишь в проект повестки четырехдневной пленарной сессии парламента Армении, а не на внеочередной сессии, как предполагалось ранее. Ближайшая пленарная сессия состоится 16−19 мая.

Между тем продолжает поступать международная реакция на представленный законопроект.

Москва подтверждает готовность содействовать переговорному процессу между Азербайджаном и Арменией, данная тема не уходит с повестки дня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге 6 мая.

«Хочу напомнить, что среди принципов нагорно-карабахского урегулирования, которые содержатся в заявлениях президентов России, Азербайджана и Армении, сделанных в период с 2009 по 2013 годы, упоминается тот факт, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен на основе юридически обязательного волеизъявления. В свою очередь, мы подтверждаем готовность оказывать сторонам необходимое содействие в достижении этой цели в качестве международного посредника вместе с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — заявил Захарова, комментируя инициативу армянских парламентариев о признании Арменией независимости Карабаха.

«С повестки МИД, контактов на уровне руководства министерства эта тема никуда не уходит, ей уделяется приоритетное внимание на данном временном отрезке», — добавила Захарова.

Законодательную инициативу о признании Карабаха 6 мая прокомментировали также в Госдепе США.

Соединенные Штаты Америки призывают все стороны карабахского конфликта вернуться к переговорам с целью достижения всеобъемлющего решения проблемы, заявил заместитель спикера Госдепартамента США Марк Тонер, комментируя подготовленный в парламенте Армении законопроект о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики.

«Соединенные Штаты, как и все международное сообщество, не признают Нагорный Карабах. Его окончательный статус должен быть определен только в контексте достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта. Таким образом, мы призываем стороны проявить добрую волю и сесть за стол переговоров», — сказал Тонер, напомнив, что переговоры должны проходить в рамках Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил АПА, что позиция США, как страны, являющейся сопредседателем Минской группы заключается в следующем: стороны конфликта должны строго соблюдать соглашение о прекращении огня для достижения всестороннего мирного урегулирования конфликта.

«Этот конфликт не может быть урегулирован военным путем», — резюмировал дипломат.