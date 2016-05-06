МИД РФ удивлён «образцовым правосудием» в США
Москва, 6 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание на высказывания экс-судьи по делу российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом 6 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы обратили внимание на высказывания судьи по делу Виктора Бута. Это говорит человек, который на протяжении длительного срока имел возможность работать с конкретными материалами. Это не блогер и не журналист — это человек, глубоко погружённый в проблематику за счёт работы с документами», — сказала Захарова.
По её словам, такие заявления для США становятся доброй традицией — «когда решения приняты, судьбы людей поломаны, всплывает правда, не могущая ни на что повлиять»: «Это подтверждает сфабрикованность процесса против Бута. Прозвучавшие откровения свидетельствуют о том, как действует правосудие, являющееся одним из образцов. МИД продолжает настойчиво ставить вопрос по возврату Бута в РФ. Мы будем полностью поддерживать адвокатов Бута».
Напомним, Виктор Бут приговорен Федеральным судом Нью-Йорка к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.
Впоследствии, 4 мая 2016 года, Шира Шейндлин, ушедшая в отставку 27 апреля, в интервью американским СМИ заявила, что 25-летний тюремный срок, к которому она приговорила Бута, является чрезмерным и неподходящим.
«Он бизнесмен. Он работал в бизнесе по продаже оружия», — отметила Шейндлин, добавив, что террористом или боевиком он точно не был.
«Вопрос заключался в том, являлся ли он международным оружейным продавцом и имеет ли это значение», — пояснила судья в отставке. Шейндлин подчеркнула, что ее приговор, тем не менее, был самым мягким, который она могла вынести: в США был прецедент, в ходе которого минимальное наказание по аналогичным обвинениям было установлено на уровне 25 лет лишения свободы.