Москва, 6 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание на высказывания экс-судьи по делу российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом 6 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Суд Пугачева. Василий Перов. 1875

«Мы обратили внимание на высказывания судьи по делу Виктора Бута. Это говорит человек, который на протяжении длительного срока имел возможность работать с конкретными материалами. Это не блогер и не журналист — это человек, глубоко погружённый в проблематику за счёт работы с документами», — сказала Захарова.

По её словам, такие заявления для США становятся доброй традицией — «когда решения приняты, судьбы людей поломаны, всплывает правда, не могущая ни на что повлиять»: «Это подтверждает сфабрикованность процесса против Бута. Прозвучавшие откровения свидетельствуют о том, как действует правосудие, являющееся одним из образцов. МИД продолжает настойчиво ставить вопрос по возврату Бута в РФ. Мы будем полностью поддерживать адвокатов Бута».

Напомним, Виктор Бут приговорен Федеральным судом Нью-Йорка к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Впоследствии, 4 мая 2016 года, Шира Шейндлин, ушедшая в отставку 27 апреля, в интервью американским СМИ заявила, что 25-летний тюремный срок, к которому она приговорила Бута, является чрезмерным и неподходящим.

«Он бизнесмен. Он работал в бизнесе по продаже оружия», — отметила Шейндлин, добавив, что террористом или боевиком он точно не был.

«Вопрос заключался в том, являлся ли он международным оружейным продавцом и имеет ли это значение», — пояснила судья в отставке. Шейндлин подчеркнула, что ее приговор, тем не менее, был самым мягким, который она могла вынести: в США был прецедент, в ходе которого минимальное наказание по аналогичным обвинениям было установлено на уровне 25 лет лишения свободы.