Токио, 6 мая, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Японские биологи при помощи стволовых клеток вернули зрение 70-летней женщине, потерявшей его от дистрофии сетчатки глаз. Об этом они рассказали в ходе ежегодной встречи Ассоциации изучения зрения и офтальмологии в Сиэтле.

drlevy.ca Стволовые клетки

Напомним, два года назад японские молекулярные биологи, возглавляемые Масайо Такахаси из Института RIKEN вырастили полноценную сетчатку из стволовых клеток, созданных методом перепрограммирования из клеток кожи мыши. Сетчатка нормально воспринимала свет и передавала сигнал в мозг. Тогда же исследователи по своей методике пересадили небольшой фрагмент сетчатки пожилой женщине, страдавшей макулодистрофией сетчатки глаз.

Только сейчас, по прошествии полутора лет, японские ученые заявили, что их эксперимент увенчался полным успехом, пересаженный участок сетчатки до сих пор не отторгнут и не стал расти в другие области глаза. Сама женщина заявляет, что ее зрение улучшилось. Ученые подчеркивают, что это не полное восстановление зрения, но такой успех их эксперимента позволяет говорить о новой методике восстановления сетчатки глаз человека.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире не менее 20 миллионов человек страдающих от болезней сетчатки глаз.