Астрахань, 6 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Астраханской области в текущем году клещи проявляют повышенную активность. На сегодня укусам насекомых уже подверглись 379 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного Роспотребнадзора 6 мая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обратившихся за помощью к медикам из-за нападений кровососущих выросло в два раза. Так, в прошлом году жертвами клещей стали 189 жителей региона, из которых 104 ребенка.

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В нынешнем году клещи покусали 201 ребенка в возрасте до 14 лет.

Случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой на территории Астраханской области в этом году пока не зарегистрированы. Между тем, лабораторные исследования показали, что 21 астраханеца, в том числе одного ребенка, укусил клещ — переносчик этого опасного заболевания.

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В ведомстве напомнили, что в период с апреля — сентябрь на территории области регистрируется еще одно заболевание — астраханская риккетсиозная лихорадка, возбудитель которой передается через укусы клещей, чаще обитающих на дворовых собаках.

Добавим, что количество покусанных клещами неуклонно растет и в других регионах России. Так, в соседней Ростовской области к врачам за помощью обратились почти 1 тыс. человек, из них у шести жителей обнаружена Крымская геморрагическая лихорадка. Всего на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по поводу укусов клещами в медицинские организации на конец апреля обратились 832 человека, из них 363 человека — дети.