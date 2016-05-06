Москва, 6 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета создает риски ослабления курса рубля и угрозу для исполнения расходной части бюджета. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 мая начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя прогноз аналитиков Bloomberg о том, что российским властям не удастся преодолеть дефицит бюджета как минимум до 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При этом эксперт подчеркивает, что сам факт наличия дефицита бюджета не является катастрофой для экономики. «Маастрихтские критерии» в Европе предусматривают, что дефицит не должен превышать 3% ВВП, многие страны, в том числе США, живут достаточно долгое время с дефицитом бюджета. С другой стороны, бюджетный дефицит способствует ослаблению курса, создает угрозу долгосрочной макроэкономический стабильности», — сказал он.

По мнению Суверова, нынешний дефицит российского бюджета создает риски для курса рубля и угрозу для будущего исполнения расходных обязательств бюджета. «Лучше находить способы ликвидировать дефицит бюджета. Пока еще, в ближайший 2016 год, для этого есть Резервный фонд», — отметил он. По словам эксперта, после исчерпания Резервного фонда власти будут задействовать механизмы заимствований. «Будут увеличены объемы заимствований, размеры госдолга это позволяют. Дальше, наверное, все-таки придется сокращать госрасходы — по возможности это должно быть не номинальное сокращение, но сокращение в его реальном выражении. Индексация госрасходов на величину меньшую, чем инфляция, позволит ослабить проблему дефицита бюджета», — подчеркнул он. Эксперт рассказал, что секвестр бюджета также обсуждался на высшем уровне, однако есть «политические обстоятельства, которые помешали осуществить секвестр в 2016 году».

Дефицит бюджета будет уменьшаться также за счет эмиссионного финансирования расходов бюджета. «Уже многие говорят о том, что оно фактически частично происходит за счет того, что доллары из Резервного фонда не продаются на рынке, а под них эмитируются рубли. В некотором роде запуск «печатного станка» и увеличение эмиссии уже происходит», — сообщил Суверов.

Другим источником покрытия бюджетного дефицита может стать приватизация госкомпаний, однако эти доходы сами по себе не смогут победить дефицит, подчеркнул эксперт. «Объемы возможных доходов от приватизации не столь значительны по сравнению с уровнем дефицита, и еще не факт, что будут выполнены поставленные правительством целевые показатели от приватизации — тем не менее, это тоже позволяет как-то бороться с дефицитом», — заключил он.

РФ не сможет преодолеть дефицит бюджета до 2020 года, считают участники опроса Bloomberg. Они высказали такое мнение на основе прогноза российского Минэкономразвития, в котором говорится о средней цене на нефть 40 долларов за за баррель до конца 2019 года. Ряд экспертов считает, что России придется жить с бюджетным дефицитом до 2025 года. Между тем основной источник покрытия бюджетного дефицита — Резервный фонд — достиг минимальных значений за 4 года. По состоянию на 1 мая 2016 года его объем сократился в рублях за месяц на 15,5% и составил 2,89 трлн руб, а в долларах — на 11,1% (до 44,96 млрд долларов), пишут СМИ.