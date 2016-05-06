Ульяновск, 6 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Завод Трехсосенский». Как сообщает региональное управление СКР, 22 марта 2016 в Арбитражный суд Ульяновской области, в производстве которого находится уголовное дело о банкротстве пивоваренного производства, были представлены не соответствующие действительности сфальсифицированные доказательства — а именно договоры займа, с помощью которых одна из сторон намеревалась подтвердить якобы существующую задолженность завода перед коммерческой структурой.

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В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о назначении соответствующие экспертных исследований.