Чита, 6 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Наталья Жданова внесла в региональный парламент законопроект, который предусматривает компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для пожилых граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Пережил старуху (фрагмент). Василий Максимов. 1896

«Платежи за капитальный ремонт вызвали много споров и непонимания среди забайкальцев. Внесенный законопроект предоставляет компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно законопроекту, размер компенсации будет определяться индивидуально, исходя из минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр жилья и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий на оплату помещения и коммунальных услуг.