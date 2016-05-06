Кишинёв, 6 мая, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Принятие Народным собранием (парламентом) Гагаузии собственного Кодекса об образовании спровоцировало настоящую истерику в Министерстве просвещения Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, министр просвещения Корина Фусу заявила, что закон был принят «втайне, подло, секретно, не посчитавшись с центральными властями».

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Фусу также подняла этот вопрос на заседании правительства Молдавии, членом которого согласно своей должности является и башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах. Молдавский министр заявила, что гагаузский закон является «незаконным» и «вызывающим». «Это чрезвычайная ситуация. В министерстве просвещения этот проект не обсуждался», — сказала она.

Корина Фусу заявляет, что Кодекс об образовании Молдавии «применяется на территории всей страны, и ни одна местная администрация на уровне района не может стать исключением». Таким образом министр-либерал по сути отказала Гагаузии в политической автономии, которой та обладает согласно молдавскому же закону об особом статусе, уравняв ее с обычными районами страны.

«Прошу правительство оказать поддержку в решении данного вопроса, чтобы не допустить ошибки, которую потом будет невозможно исправить», — сказала Фусу, сравнив Гагаузию с Приднестровьем, которое «также действует по собственной программе, и мы не можем проверять подлинность документов выпускников».

В ответной реплике Ирина Влах подчеркнула, что Народное собрание действовало строго в соответствии с положениями закона об особом статусе Гагаузии, и посоветовала молдавскому министру более внимательно относиться к формулировкам. «Я прошу не считать нас районом. Уверяю вас, что если будет соблюдаться статус автономии, проблем не будет», — сказала она. Влах также подчеркнула, что проект закона заблаговременно был передан в Министерство просвещения Молдавии.

Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов также заявил, что принятие закона об образовании проходило на законных основаниях с проведением публичных консультаций. «Нам очень неприятно, что министерство узнало об этом законе в последний момент. Если бы Минпросвет интересовала образовательная система в Гагаузии, то они обязательно направили бы своих специалистов и участвовали бы в этом законопроекте», — отметил Константинов.

Он предположил, что в Министерстве просвещения Молдавии в глаза не видели закон об особом статусе Гагаузии. «Если бы они прочитали закон, я уверен, имели бы совсем другое отношение к Гагаузии. Наверное, они бы поняли, что НСГ имеет полное право принимать собственные решения в сфере образования в Гагаузии», — добавил спикер.

Согласно принятому гагаузским парламентом Кодексу об образовании, в школах автономии в обязательном порядке будут изучать специальный предмет «История и культура гагаузского народа», причем преподаваться он будет на гагаузском языке. Со временем на гагаузском планируется преподавать и некоторые другие школьные дисциплины.

Отметим, что в настоящее время образовательный процесс в Гагаузии почти полностью осуществляется на русском языке, которым владеет почти 100% населения автономии, и на котором повседневно говорит большинство ее жителей.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».