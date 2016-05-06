Брянск, 6 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Рейс «Брянск — Симферополь — Брянск» включен в обновленный перечень маршрутов, на которые распространяется субсидирование из федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение правительства РФ, предельная стоимость билета не должна будет превышать 3,4 тысячи рублей.

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На каждый билет из бюджета будет предоставлена субсидия в размере 2,7 тысячи рублей. Однако право на льготный билет есть не у всех жителей региона. Как сообщается в документе, льготой смогут воспользоваться брянцы в возрасте до 23 лет, граждане пенсионного возраста, инвалиды детства II или III группы, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их люди, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида.

«Принятые решения будут способствовать расширению доступности воздушных перевозок между Крымом и другими субъектами Федерации, развитию внутреннего туризма», — говорится в пояснительной записке.

Субсидированные билеты можно будет приобрести на рейсы, которые будут выполняться до 30 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из Брянска будут летать самолеты еще по шести субсидированным направлениям. Так, субсидированные билеты доступны на рейсы до Анапы, Сочи, Краснодара, Минеральных вод, Санкт-Петербурга и Геленджика.