Краснотурьинск, Свердловская область, 6 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Избивший ветерана войны медбрат отправлен под суд. Следствие по его делу уже завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

mcmenaminlawfirm.com Карающее правосудие

33-летнего палатного медицинского брата «Краснотурьинской городской больницы» обвиняют в нанесении ветерану побоев. ЧП произошло в городе Краснотурьинске. ЧП произошло в начале года. Ветеран Великой Отечественной войны находился в этой больнице на лечении. Во время тихого часа он вышел в коридор и попросил медперсонал проверить оборудование в своей палате. Это и стало поводом для агрессивного поведения медбрата.

Следствие уже собрало достаточно доказательств вины медбрата. Теперь его ждёт суд.

Отметим, руководство больницы изначально отрицало факт произошедшего. О побоях ветеран рассказал своим родственникам. После проверки, проведённой правоохранительными органами, было заведено уголовное дело.