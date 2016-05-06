Москва, 6 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Публикация-расследование о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области мифологизирует трагедию и является доказательством политизации процесса. Об этом 6 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Страшный суд (фрагмент). Фра Анджелико. 1431

«Увы, все наши призывы использовать всю предоставляемую РФ информацию по крушению Boeing остались проигнорированы представителями Bellingcat. Форма подачи информации крайне политизирована и свидетельствует о мифологизации трагедии. Когда приоритетом становится не мнение профессионалов и не рассмотрение конкретных данных, а художественные средства, формируется чёткий образ. Таким образом, создаётся далекий от реалий образ РФ и ополченцев», — сказала Захарова.

Она назвала это «опасной тенденцией», поскольку речь идёт «не просто о крушении, не об увлекательном остросюжетном сценарии, а о судьбах людей», которые погибли: «Когда предпринимаются попытки не предоставлять полноту информации, а дают только одну линию — это опасная тенденция. Всё должно вестись на высоком профессиональном уровне компетентными специалистами».

Захарова подчеркнула, что таким способом идёт подмена понятий: «Вместо профессионалов выдаются люди, являющиеся блогерами и сочувствующими, но не профессионалами. Люди, о которых мы говорим, вообще не являются профессионалами в этой сфере. Возможно, они — специалисты в информационных технологиях, но не в данной сфере. При этом выводы делаются космического масштаба».

Напомним, 4 марта журналисты из Bellingcat представили выводы своего расследования на сайте своей организации.

Группа опубликовала несколько снимков, которые якобы доказывают, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», при помощи которого, предположительно, был сбит малайзийский Boeing, перемещался в составе конвоя по территории, подконтрольной донецким и луганским ополченцам.

Напомним, малайзийский Boeing 777 был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек.