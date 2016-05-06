МИД РФ: Сегодня создаётся образ РФ и ополченцев, далёкий от реалий
Москва, 6 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Публикация-расследование о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области мифологизирует трагедию и является доказательством политизации процесса. Об этом 6 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Увы, все наши призывы использовать всю предоставляемую РФ информацию по крушению Boeing остались проигнорированы представителями Bellingcat. Форма подачи информации крайне политизирована и свидетельствует о мифологизации трагедии. Когда приоритетом становится не мнение профессионалов и не рассмотрение конкретных данных, а художественные средства, формируется чёткий образ. Таким образом, создаётся далекий от реалий образ РФ и ополченцев», — сказала Захарова.
Она назвала это «опасной тенденцией», поскольку речь идёт «не просто о крушении, не об увлекательном остросюжетном сценарии, а о судьбах людей», которые погибли: «Когда предпринимаются попытки не предоставлять полноту информации, а дают только одну линию — это опасная тенденция. Всё должно вестись на высоком профессиональном уровне компетентными специалистами».
Захарова подчеркнула, что таким способом идёт подмена понятий: «Вместо профессионалов выдаются люди, являющиеся блогерами и сочувствующими, но не профессионалами. Люди, о которых мы говорим, вообще не являются профессионалами в этой сфере. Возможно, они — специалисты в информационных технологиях, но не в данной сфере. При этом выводы делаются космического масштаба».
Напомним, 4 марта журналисты из Bellingcat представили выводы своего расследования на сайте своей организации.
Группа опубликовала несколько снимков, которые якобы доказывают, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», при помощи которого, предположительно, был сбит малайзийский Boeing, перемещался в составе конвоя по территории, подконтрольной донецким и луганским ополченцам.
Напомним, малайзийский Boeing 777 был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек.