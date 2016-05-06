Москва, 6 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) приняли решение частично заморозить финансовые взаимоотношения с КНДР. Об этом, как передают «Вести.Финанс», говорится в проекте президентского указа об исполнении резолюции Совбеза ООН от 2 марта, подготовленного МИД РФ.

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В проекте указа отмечено: «Принять необходимые меры для закрытия на территории РФ дочерних организаций, филиалов или представительств банков КНДР, совместных предприятий с банками КНДР, запрета долевого участия в праве собственности на банки КНДР, корреспондентских отношений с банками КНДР в течение 90 дней с 2 марта 2016 г».

Кроме того, поручено «принять все необходимые меры» для закрытия в ближайшие 3 месяца представительств/филиалов банков и банковских счетов в Северной Корее, если у Москвы имеется информация, «дающая разумные основания полагать, что соответствующие финансовые услуги могут способствовать осуществлению Северной Кореей ядерной программы или программы по баллистическим ракетам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля власти КНДР провели два запуска баллистических ракет. Оба испытания прошли неудачно: ракеты не достигли желаемых учебных целей. Нарастающая военная активность КНДР вызывает беспокойство у международного сообщества.

Глава МИД республики заявил о вероятности прекращения ядерных испытаний в том случае, если власти США прекратят проводить ежегодные совместные с Южной Кореей военные учения, которые в КНДР рассматривают как прямую угрозу.