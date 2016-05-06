Грозный, 6 мая, 2016, 13:47 — ИА Регнум. 9 мая в колонне техники на параде в День Победы в Грозном проедут машины времен Великой Отечественной войны. Среди них легендарная полуторка — автомобиль ГАЗ-АА, а также автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа». Кроме того, зрители увидят настоящий американский «Виллис» и его русский аналог ГАЗ-67 («Русский Виллис»).

Andshel ГАЗ-АА

В преддверии праздника в столице Чечни прошла репетиция парада. В ней приняли участие сотрудники полиции, СОБР «Терек» ГУ МВД РФ по СКФО, МЧС РФ по ЧР, УФСИН РФ по ЧР, Минобороны России, курсанты Грозненского военного училища и др. Всего, по информации МВД, в День Победы по центральной площади и улицам столицы Чечни пройдут свыше 40 «коробок» из числа сотрудников правоохранительных и силовых ведомств.

Кроме того, в репетиции парада была задействовано около 60 единиц военной техники, в том числе БТР, БРДМ, БМП, специальные бронированные автомобили «Тигр», «Выстрел», новые военные КамАЗы. Сопровождать парад будет военный оркестр 46-й бригады ВВ МВД России.

Всего планируется участие в параде около 3000 человек, для сравнения, в прошлом году в параде участвовало 2500 человек.