Москва, 6 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Москве сотрудник полиции застрелил пса бойцовой породы, которого натравил на него хозяин, сообщает НТВ.

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Инцидент произошел 5 мая около 17:00 мск на улице Алабяна. По словам очевидцев, мужчина гулял с собакой, натравливая ее на прохожих.

Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали немедленно надеть на собаку намордник, однако хозяин пса натравил его на полицейсклого. Собака укусила старшего сержанта полиции за ногу четыре раза. В ответ полицейский был вынужден выстрелить в собаку, она погибла на месте.

Хозяин пса задержан, по факту происшествия проводится проверка. Старшему сержанту оказана медицинская помощь. Выяснилось, что владелец бойцового пса состоит на учете в психоневрологическом диспансере.