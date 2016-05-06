Уфа, 6 мая, 2016, 13:31 — ИА Регнум. По данным Роспотребнадзора по Башкирии, в медицинские организации республики обратились 1427 пострадавших от укусов клещей, в том числе 461 ребенок. Иммуноглобулинопрофилактику получили треть из обратившихся, в том числе 85% детей.

Dack9 Пастбищный клещ

В лабораториях исследовано 1014 клещей, из них 64 инфицированы вирусом клещевого энцефалита — 6,3% (в 2015 году — 5,1%).Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 30 клещах — 13,8% (2015 г. — 5,8%).

В настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом не зарегистрировано.