Москва, 6 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 94-летием и наступающим Днем Победы народного артиста СССР, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Этуша. Текст соответствующей телеграммы размещен на сайте Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Этуш

«Вас по праву считают великолепным актёром, подлинным корифеем сцены, — говорится в поздравительной телеграмме. — Многие десятилетия Вы храните верность своему призванию, родному Вахтанговскому театру, зрителям, не перестаёте радовать их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом».

Российские зрители, добавил глава государства, отвечают артисту «взаимностью и искренней любовью».

«Пользуясь случаем, от души поздравляю Вас, фронтовика, с Днём Победы», — отмечается в сообщении.