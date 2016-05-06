Ярославль, 6 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов примет участие 9 мая в акции «Бессмертный полк». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Бессмертный полк — замечательная народная инициатива, которая позволяет еще раз прочувствовать, что День Победы — праздник со слезами на глазах, праздник, в котором сплетены скорбь и радость. Участвовать или нет — каждый решает для себя. Я сам пройду в колонне Бессмертного полка по улицам Ярославля с портретом своего отца, ощущая личную, семейную причастность к истории страны, к Победе», — приводит слова Сергея Ястребова его официальный сайт.

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 Мая во всех муниципальных районах Ярославской области.