Ставрополь, 6 мая, 2016, 13:25 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы губернатора Ставрополья Закладка капсул с землей городов-героев на аллее в Ставрополе

В Ставрополе у мемориала «Вечная Слава» 6 мая заложена Аллея городов-героев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Открытие аллеи приурочено к 71-летию Победы над фашизмом. На аллее были заложены капсулы с землей 12 городов-героев — Ленинграда (Санкт-Петербург), Одессы, Севастополя, Сталинграда (Волгоград), Киева, Москвы, Керчи, Новороссийска, Минска, Тулы, Мурманска и Смоленска; и Брестской крепости.

Аллея стала новым символом памяти о войне. Капсулы были специально привезены из всех городов, оказавших наибольшее сопротивление фашистским оккупантам в 1941—1945 годах.

«Краевая столица — город военных традиций. Он пережил войну и оккупацию, был освобождён и восстановлен, благодаря самоотверженности и мужеству наших земляков. Это делает Ставрополь достойным славы городов-героев», — заявил на церемонии открытия глава региона Владимир Владимиров.

Участники мероприятия почтили память павших в боях Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Вместе с тем в Ставрополе сегодня состоялся праздничный приём ветеранов. Виновников торжества приветствовали глава региона и краевого парламента.