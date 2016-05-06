Ростов-на-Дону, 6 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Возведение международного аэропорта под Ростовом-на-Дону, который жители Дона назвали «Платов», продолжается. Строители стараются работать на опережение. ИА REGNUM в областном правительстве проинформировали, что готовность полосы, которая будет использоваться для взлётов и посадок воздушных судов, уже превышает 70%.

donland.ru Строительная площадка аэропортового комплекса

Так, искусственное покрытие — щебеночное основание и бетон двух степеней прочности — полностью устроено над более чем на 2,7 километра ВПП. Вся же длина полосы составит 3,6 км. Работы ведутся круглосуточно. На объекте трудятся 900 специалистов и 250 единиц техники.

Напомним, что ввести в эксплуатацию воздушную гавань должны в конце 2017 года. Возможно, первый борт отправится из аэропорта «Платов» или приземлиться в нем раньше запланированного декабря, так как строители опережают сроки на месяц.

Аэропорт возводят «с нуля» в Аксайском районе к ЧМ-2018. Ввод в эксплуатацию позволит обеспечить рабочими местами почти 20 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, донскую столицу с аэропортом соединят две транспортные артерии. Их возведут ближе к сдаче воздушной гавани в эксплуатацию.

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