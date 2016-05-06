Астана, 6 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Нового министра коллективу министерства национальной экономики представил премьер-министр Казахстана Карим Масимов.

Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик (фрагмент). Павел Федотов. 1847

«Указом главы государства Бишимбаев Куандык Валиханович назначен министром национальной экономики», — торжественно сообщил премьер.

На представлении нового министра присутствовал и ушедший в отставку накануне Ерболат Досаев. Поздравив преемника с назначением, Досаев выразил признательность президенту за доверие, оказанное ему на всем пути работы в правительстве.

«Хочу также поблагодарить коллектив за совместную работу. Это была огромная честь для меня. Я считаю, что на Министерстве национальной экономики и на той работе, которую вы сейчас делаете, лежит большая ответственность», — добавил Досаев и пожелал теперь уже бывшим коллегам крепкого здоровья и успехов.

Новоиспеченный глава министерства в приветственной речи пообещал, что направит «все свои знания и опыт совместно с коллективом министерства на благо решения задач, поставленных главой государства».

Напомним, Ерболат Досаев подал прошение об отставке на расширенном совещании с участием президент Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вечером 5 мая.

Сделал он это в ответ на выговор, объявленный ему президентом, за неполное служебное соответствие. Причиной стал тот факт, что Министерство национальной экономики вкупе с Министерством сельского хозяйства провалило работу по разъяснению норм земельного законодательства. Напомним, эти поправки стали причиной массовых акций протеста, проведенных в семи городах Казахстана. Люди выступали против того, чтобы иностранцам давали земли в аренду на срок до 25 лет. К слову, на том же совещании, глава Казахстана объявил о моратории на введение этих поправок сроком на один год.

«Два государственных органа, Министерство сельского хозяйства и Министерство национальной экономики, с работой по Земельному кодексу не справились», — заявил президент на расширенном совещании и объявил неполное служебное соответствие министру национальной экономики Ерболату Досаеву, отметив, что это последнее предупреждение.

В ответ министр попросил слова. «Нурсултан Абишевич, с учетом принятых вами решений, хотел бы сказать еще раз, что новые нормы Земельного кодекса я считаю необходимыми и нужными. Они соответствуют всей мировой практике. С учетом сложившейся ситуации в обществе и с учетом всех обсуждений, которые происходят, хотел бы попросить вас, Нурсултан Абишевич, принять мою отставку с должности министра национальной экономики. Хотел бы также воспользоваться случаем и поблагодарить вас за доверие, которое оказали мне, доверив работу на различных постах в правительстве, и еще раз выразить благодарность всем моим коллегам, кто со мной работал в правительстве», — сказал Досаев.

«Досаев — один из эффективных министров, но в данном случае я отставку вашу принимаю. А Ускенбаева (Каирбек Ускенбаев — вице-министр национальной экономики — прим. ИА REGNUM ) освобождаем от должности за то, что он не справился с задачей», — завершил диалог президент.

И вот сегодня Министерство национальной экономики возглавил 36-летний Куандык Бишимбаев, ранее занимавший должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

За годы своей трудовой деятельности Бишимбаев уже успел поработать помощником президента Казахстана, вице-министром экономического развития и торговли, заместителем председателя правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», председателем правления Национального информационного холдинга «Арна Медиа», председателем совета директоров Банка развития Казахстана.