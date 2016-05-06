Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Петербургские пожарные локализовали пожар на кровле здания Центрального выставочного зала «Манеж» в центре Санкт-Петербурга. При этом установленная площадь пожара возросла вдвое по сравнению с тем, что сообщалось ранее.

stroypuls.ru Пожар

Как проинформировали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 12:55 произошла локализация пожара, в связи с чем ранг его сложности снизили с №2 до №1 бис.

В здании Манежа размером 150×40 метров происходило горение деревянных конструкций на чердаке на площади 400 кв. метров. Первоначально сообщалось о горении на площади в 70 кв. метров, затем — о 200 кв. метров.

Борьбу с огнем на месте ЧП продолжают 70 пожарных и 14 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в историческом здании Манежа на Конногвардейском бульваре, 2, поступило в 11:45. Через пять минут к зданию прибыло первое пожарное подразделение, а пожару был присвоен повышенный ранг сложности №1бис. В 12:15 ранг был пожара повышен до №2.

Здание Манежа, построенное по проекту Джакомо Кваренги в 1803—1807 годах для выучки и парадных выездов Лейб-гвардии Конного полка, сегодня используется как Центральный выставочный зал Санкт-Петербурга.