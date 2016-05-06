Магас, 6 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Ингушетии готовятся к празднованию 71-й годовщины со дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая в республике проходят мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Как сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе главы региона, с 1 мая творческие коллективы региона демонстрируют литературно-музыкальные композиции в районных и сельских домах культуры. В Национальной библиотеке и музеях ко Дню Победы проводятся тематические выставки.

moypolk.ru Памятник героям в Ингушетии

Завтра, 7 мая, состоится торжественное мероприятие, приуроченное к присвоению погранзаставе «Джейрах» имени легендарного защитника Брестской крепости, уроженца Ингушетии полковника Саварбека Плиева. Церемония открытия мемориальных плит в память о погибших участниках войны состоится 9 мая после парада на Мемориале Памяти и Славы в городе Назрани.

8 мая на ипподроме пройдут республиканские конные скачки, посвященные великому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. А в День Победы 9 мая на центральной площади города Малгобека состоится парад, в котором примут участие кадеты Горского кадетского корпуса, воины гарнизона, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по РИ, сотрудники МВД, МЧС России. В тот же день в городах Назрани, Малгобеке, Карабулаке и поселке городского типа Сунже торжественным маршем пройдут участники акции «Бессмертный полк».

В возложении цветов к обелиску воинам Великой Отечественной войны примут участие Герои России, ветераны войны, депутаты, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители политических партий, учащиеся и трудящиеся республики. Вечером 9 мая пройдет праздничный концерт в летнем амфитеатре. В каждом муниципальном образовании состоится салют.