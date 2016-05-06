Уфа, 6 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения экологического законодательства на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки. В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», производственные компании должны планировать и проводить мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Между тем шесть крупных предприятий нефтегазового комплекса, в том числе ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие», ООО «Башнефть-Логистика» и ООО «Таргин-Бурение», не исполняли данное требование. При этом в прошлом году они загрязнили воздух более чем 4 тыс. тонн вредных веществ, включая канцерогены, сообщает прокуратура республики.

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В адрес руководства организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых фирмы разработали проекты по уменьшению вредных выбросов на текущий год. Стоимость запланированных мероприятий, в числе которых перевооружение отдельных участков производств и строительство новых очистительных установок, превысила 15 млн рублей.

Исполнение проектов и полное устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.