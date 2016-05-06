Симферополь, 6 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Распространение вируса Зика, два случая заражения которым недавно выявлены у вернувшихся из Доминиканской Республики граждан России, усилится с наступлением лета. Хотя в России и нет условий для заражения этой инфекцией, российские туристы подвергаются опасности заражения в других странах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на пресс-конференции в Симферополе 6 мая.

CDC Global Распространитель вируса Зика

«С наступлением летнего сезона будет более интенсивное распространения лихорадки», — сказала Попова.

Глава Роспотренадзора призвала российских туристов относиться к своему здоровью внимательно и не пренебрегать мерами предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом в тех странах, куда они едут отдыхать или работать.

Журналисты попросили Попову назвать регион России, в который прибыли заразившиеся вирусом Зика туриста. Глава ведомства ответила, что это будет сделано позже — после окончательного подтверждения диагноза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вирус Зика был выявлен у двух граждан России, вернувшихся из Доминиканской Республики. В настоящее время обследованы в общей сложности порядка 40 человек, у которых заподозрено инфицирование.