Вашингтон, 6 мая, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Ученые из США и Канады проанализировали разноплановые исследования вопроса гендерных различий в спорте. Результаты опубликованы в Evolutionary Behavioral Sciences.

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Выяснилось, что слабая вовлеченность женщин в занятия спортом вызвана меньшим их интересом, а не какими-то социальными или физическими ограничениями. Исследователи заметили, что мужчины во все времена и в любых системах общественного устройства занимались спортом больше, чем женщины.

Были также изучены гипотезы, объясняющие интерес к спорту с точки зрения эволюции и способствования выживанию и продолжению рода: важности занятий спортом для поиска союзников, развития социальных и двигательных навыков, повышения личного статуса. Отмечено, что такая точка зрения лучше объясняет поведение мужчин.

Поведение женщин лучше объясняет четвертая гипотеза, рассматривающая спорт как возможность продемонстрировать свою привлекательность противоположному полу.

Обусловленность интереса к спорту условиями воспитания человека до сих пор остается недоказанной. Существует ряд исследований, доказывающих роль гормонов в стремлении к физическим упражнениям.

Авторы исследования сделали следующие выводы: различия в стремлении к спорту среди мужчин и женщин значительны и не могут быть объяснены только влиянием социализации. Сильно заметна в формировании этих различий роль эволюционных процессов, по-разному влияющих на мужчин и женщин.