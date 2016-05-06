Воронеж, 6 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Число жителей Воронежской области, пострадавших от укусов клещей, по сравнению с прошлым годом выросло в 3,8 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

macroclub.ru Клещи

Клещи активизировались в этом году раньше обычного — уже с начала марта, когда резко потеплело. Сейчас численность клещей в регионе, по оценкам специалистов, соответствует показателям на начало июня.

По данным на 5 мая число воронежцев, обратившихся к медикам с укусами клещей, составило 380 человек, в том числе 140 — детей. Это в 3,8 раза больше, чем на начало мая 2015 года.

Клещи, напоминают в Роспотребнадзоре, являются переносчиками опасных заболеваний. При исследовании насекомых, пойманных в районах области и в окрестностях Воронежа, специалисты выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека, возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека и возбудителя туляремии.

Добавим, что серьезная ситуация с клещами сложилась практически во всех российских регионах. Так, в Ростовской области уже шесть человек заболели крымской лихорадкой, которую также переносят клещи. В Томской области только за первые дни мая с укусами клещей к медикам обратились более 500 человек, а в Прикамье число пострадавших от укусов клещей выросло почти в 40 раз.