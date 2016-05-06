Москва, 6 мая, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В 2014−15 гг. расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на проведение информационно-разъяснительной работы составили 1,2 млрд руб., в т. ч. в 2014 г. — 594,8 млн руб., в 2015 г. — 608 млн рублей. Мероприятия по информационно-разъяснительной работе проводились Фондом на телевидении, радио, в прессе и интернете. При этом анализ результатов информационно-разъяснительной работы, в том числе с точки зрения оценки влияния информационного ресурса на зрительскую аудиторию, Фондом не проводился, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Бабушкины сказки. Василий Максимов. 1867

Кроме того, Фонд регулярно проводит независимые социологические опросы граждан. Так, по данным ВЦИОМ, информированность граждан о порядке назначения пенсий в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросла от 1 до 10%. В то же время, по мнению аудитора Владимира Катренко, ПФР целесообразно пересмотреть отдельные аспекты проводимой информационно-разъяснительной работы. «Так, данные опроса показывают, что радио и интернет для получения информации ПФР считают популярным только 9% опрошенных, а рекламу в транспорте — только 5%», — отметил он.

Основные расходы ПФР на проведение информационно-разъяснительной работы приходились на оплату услуг по созданию и размещению рекламных аудио‑ и видеороликов. В 2014—2015 гг. такие расходы составили 747 млн руб., или 62% общего объема. Однако в силу ограниченности временных рамок указанные ролики содержат минимальный объем информации, которая не может нести в себе полноценных разъяснений по освещаемым вопросам.

Счетная палата РФ направит информационные письма в Минтруд России и ПФР. Отчет будет направлен в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.