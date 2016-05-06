Ярославль, 6 мая, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Комиссия по символам и наградам города Ярославля приняла решение присвоить в 2016 году звание «Почетный гражданин города Ярославля» Владимиру Голову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Решение будет утверждено на заседании муниципалитета 11 мая.

Владимир Голов

Звание будет присвоено «за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии города и активную общественную деятельность по формированию положительного имиджа Ярославля».

В настоящий момент Владмир Голов возглавляет «Городской фонд содействия развитию Ярославля», до этого он являлся председателем муниципалитета Ярославля 4 и 5 созывов, заместителем мэра города и председателем райисполкома Дзержинского района. Ему 78 лет.

Знаком «За заслуги перед городом Ярославлем» в этом году планируется наградить председателя Ярославской областной общественной организации ветеранов, участника Великой Отечественной войны Александра Каменецкого, председателя Общественной палаты Ярославля Александра Федорова, заведующего кафедрой уголовного права и криминологии ЯрГУ им. Демидова Льва Кругликова.

Городские награды присваиваются раз в году и традиционно вручаются на праздновании Дня города в конце мая. Звание «Почетный гражданин города Ярославля» имеют первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, экс-губернатор области, сенатор Анатолий Лисицын, архиепископ Михей (Хархаров) и ряд других общественных и политических деятелей.