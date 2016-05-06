Москва, 6 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Праздничный парад на 9 мая в Москве пройдет при солнце. Синоптики прогнозируют комфортную погоду без осадков, сообщается на сайте Метеоновости.

artleo.com Солнечно

«Вероятность дождя небольшая, при переменной облачности воздух прогреется до 23. 25 градусов», — отмечается на сайте.

Как заявили в Гидрометцентре РФ, в праздничные выходные (7−8 мая) столбик термометра в дневное время покажет до +25 градусов, ночью температура будет до +9 градусов. Ожидается переменная облачность.

Напомним, как ранее сообщалось на сайте госзакупок, власти Москвы потратят на разгон облаков 9 мая порядка 86 млн рублей.