Таллин, 6 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Государственное финансирование в Эстонии обеспечивается в первую очередь тем самоуправлениям, где у власти стоит «правильная» партия, входящая в правительство. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает эстонский портал «Столица» со ссылкой на слова мэра Нарвы Тармо Таммисте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По его словам, «деньги выделяются самоуправлениям в зависимости не столько от того, насколько эффективен и осуществим тот или иной проект, сколько от того, какая партия у власти в самоуправлении». По его мнению, с государственной точки зрения принимать во внимание надо не партийную принадлежность руководителей городов и уездов, а то, какова сущность проекта и у скольких людей жизнь станет лучше от его осуществления.

Таммисте подчеркнул, что от финансирования одного проекта получат выгоду 100 000 человек, а от другого — 1000, и очевидно, что поддерживать надо более массовый вариант: «Не понимаю, отчего Нарва — крупнейший транзитный узел Эстонии — получает средств на ремонт дорог меньше, чем какой-либо населенный пункт, стоящий вообще в стороне от транзита». Характеризуя отношения правительства и нарвской мэрии, он заявил, что «если возникают проблемы, то не с нашей стороны. Мы всегда открыты для сотрудничества».

Таммисте также признал, что реализуемая праволиберальным правительством Эстонии политика отказа от связей с соседней Россией откровенно навредила приграничному городу Нарве: «Понятно, что мы сотрудничаем с Ивангородом. Когда-то Нарва и Ивангород почти что срослись, сейчас нас разделяет граница, но мы по-прежнему тесно сотрудничаем. На муниципальном уровне в отношениях городов нет никакой проблемы. Все дело в «высокой политике». Он убежден, что ситуацию осложняет и антироссийская риторика в Брюсселе: «Когда возникла эта ситуация между РФ и Евросоюзом, правительство нам внушало: ничего, что российский рынок будет потерян, найдем новые рынки на Западе. Они что — всерьез думали, что это можно сделать по мановению волшебной палочки? Заново строить экономические связи чрезвычайно трудно».

По мнению мэра Нарвы, попытки давить на Россию санкциями приведут к прямо противоположному результату: «Я много раз бывал в России и знаю, что она сейчас бросает огромные ресурсы, чтобы создать так называемое импортозамещение, чтобы не зависеть от привозных товаров. И лет через 10−15 ей это удастся — и тогда, какие ни были бы отношения, нам скажут: спасибо, ребята, мы в вас больше не нуждаемся. Что нам тогда делать?»

Напомним, Нарвой, как и Таллином, Марду, Силламяэ единолично руководит крупнейшая оппозиционная левая Центристская партия Эстонии, которая находится в остром противостоянии правящей коалиции в стране.