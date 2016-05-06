Анкара, 6 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Глава делегации Европейской комиссии в Турции Хансйорг Хабер заявил 6 мая, что Европейский союз надеется на сотрудничество с любым следующим правительством Турции по разрешению кризиса с миграцией и введению безвизового режима, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Данное заявление дипломата связано с грядущей отставкой премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.

«У нас были хорошие рабочие отношения с нынешней администрацией, а соглашение по разрешению миграционного кризиса было инициативой, выдвинутой турецкой администрацией при Давутоглу. Для завершения сделки нам нужна преемственность, не только по техническим моментам, но в плане готовности соответствовать установленным критериям. Мы ожидаем того же от любого последующего правительства», — заявил он.

Напомним, 5 мая стало известно, что действующий премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей в стране партии «Справедливости и развития», что автоматически означает, что он не сможет выполнять функции главы правительства страны.

Как утверждают эксперты, такое развитие событий связано с разногласиями между премьер-министром и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также отмечается, что своей отставкой Давутоглу открывает дорогу Эрдогану для консолидации вокруг себя власти, поскольку следующий премьер-министр, скорее всего, будет сговорчивее Давутоглу.