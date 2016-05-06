Москва, 6 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. На договорённость между Россией и Катаром о заморозке уровня добычи нефти на данный момент рассчитывать нельзя: двусторонние переговоры России и Катара не позволят решить этот вопрос, требующий коллективного обсуждения с участием других стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 6 мая.

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«Мы знаем, что это очень сложный коллективный процесс. А после неудачи, которая была недавно в этом процессе, скажем так, многое, конечно, нужно начинать сначала», — сообщил Песков.

Песков также отметил, что в настоящее время российский интерес в переговорах отстоять не просто. «Российские представители, в частности министр энергетики, в данном случае неоднократно подчеркивали, что сейчас мяч находится не на нашей стороне, а на стороне наших партнеров, известных партнеров, по этому процессу», — сказал пресс-секретарь.

Тем не менее, по словам Пескова, Москва рассчитывает на достижение определённых результатов от переговоров. В частности, возможен обмен мнениями по условиям, влияющим на нефтяные цены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), состоявшейся 17 апреля в Дохе, обсуждалась возможность заморозки уровня нефтяной добычи. Договорённость достигнута не была: Саудовская Аравия стала одним из препятствующих факторов, заявив, что соглашение о заморозке требует расширенного круга участников.

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Сегодня, 6 мая, в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. В переговорах также будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.