Барнаул, 6 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум.

Новостройки дешевеют

видеокадр программы «Вести-Алтай» Максим Богдан и его Любовь

Новостройки снова подешевели в Барнауле: об этом 5 мая сообщает сайт «Недвижимость Алтай», в прошедшем месяце средняя цена за квадратный метр в новостройках краевого центра установилась на отметке 41,64 тысяч рублей, что является самым низким показателем с января 2015 года.

Неуклонное снижение наблюдается уже на протяжении полугода. За это время средняя цена упала на 3 тысяч рублей. «В апреле резко просели двухкомнатные квартиры — с 40,1 до 39,7 тысяч рублей за квадрат. Отрицательная динамика характерна и для однокомнатных квартир, которые подешевели с 43,6 до 43,5 тысяч рублей за один квадратный метр. Трехкомнатные квартиры за месяц, напротив, выросли в цене с 38,2 до 38,8 тысяч рублей», — пишет сайт.

Дорогу до Кемеровской области отремонтируют

Начался ремонт дороги «Бийск — граница Кемеровской области»: об этом 6 мая со ссылкой на начальника Центрального дорожно-строительного управления Алексея Адама сообщает «Комсомольская правда».

Сейчас дорожники работают на 125 километре, в течение месяца им предстоит обновить девять участков (5,2 км полотна). «В настоящее время выполняется фрезерование асфальтового покрытия и сразу же устройство нового основания дороги», — отмечают в дорожном управлении. После устройства основания дорогу покроют горячей асфальтобетонной смесью, укрепят обочины щебнем.

70-летие Великой Победы в Бийске

Сразу в нескольких районах Бийска в преддверии 9 Мая развесили баннеры, флажки и растяжки, подготовленные к торжествам 2015 года. На них изображен голубь на синем фоне, георгиевская ленточка и надпись «Победа! 70 лет». Но в нынешнем году празднуется 71-я годовщина Победы. На такую экономию обратили внимание «Бийский рабочий» и ИА «Бакфакс».

В городском отделе архитектуры, которому и поручено заняться праздничным убранством города по части установки баннеров, пояснять ситуацию «Бийскому рабочему» отказались. В пресс-центре администрации заявили, что эти баннеры с символикой 70-летия Победы в первую очередь являются праздничной атрибутикой, выполнены качественно, в едином стиле и без сомнения лишь украсят путь следования колонн. Таким образом, горадминистрация не видит в ситуации ничего предосудительного, — пишет «Банкфакс». Отмечается также, что повторно использовали прошлогодние плакаты и многие городские предприятия и учреждения.

Подарок москвички барнаульскому инвалиду

Жительница Москвы подарила барнаульскому инвалиду миллион рублей: произошло это в канун Пасхи. Подробности этой невероятной истории сообщили несколько алтайских СМИ. Как выяснила 4 марта корреспондент «Комсомольской правды» Марина Кочнева, доме инвалидов Максим Богдан оказался после трагических событий, которые в перестройку лавиной обрушились на юного беженца из Казахстана.

«После того, как умерла мать, 16 летнему парню пришлось устроиться на рынок помогать торговцам фруктами. Когда он однажды шел домой с зарплатой, его сзади ударили по голове, обокрали и сбросили в канализационный люк. Очнувшись в больнице, пациент не мог вспомнить, как его зовут. Только через год Максим с тросточкой вернулся из сестринского приюта в разграбленный дом с отключенным электричеством. На этом несчастья не кончились. Вскоре молодого человека вновь увезли в больницу уже с обморожением: дом, в котором он жил, не отапливался. После ампутации обеих ног ему не хотелось жить. Но с этой минуты в его жизни стали происходить удивительные вещи», — пишет Марина Кочнева.

Однажды в больницу пришла пожилая женщина, которую мне послал сам Бог, — рассказывает Максим Богдан. — Эта женщина, услышав мою историю, добилась, чтобы меня — человека без паспорта и гражданства, без денег и связей определили в дом-интернат для инвалидов. И вдруг началась жизнь.

У его соседа по комнате был планшет, однажды, взяв его в руки, Максим был ошеломлен возможностями интернета. И вскоре с головой окунулся в виртуальное пространство. Стал упоенно читать, изучать науки, писать стихи. Кроме этого изучил законы так, что стал щелкать их как заправский юрист, с помощью новых знаний добился пенсии, восстановления гражданства и паспорт, — пишет «Комсомолка».

Осенью 2010 года нянечка Люба после отпуска зашла, чтобы спросить у Максима Богдана, нужна ли помощь. И уже тогда он сразу почувствовал — эта Любовь его. В августе 2011 года они поженились.

Сразу после свадьбы Максим начал изучать законы. Друзья в социальных сетях рассказали, что он имеет право на свое жилье. Но в очередь его поставили только через суд и только после поручения из Москвы. Вся его жизнь превратилась в борьбу за свои квадратные метры и когда он почти сдался, неожиданно пришла новость из столицы: одна из знакомых в социальных сетях дарит семье деньги на квартиру — миллион рублей. Женщина попросила не называть себя, сказала, просто захотела помочь. А они решили, что это Пасхальное чудо.

Сегодня у Максима и Любови начинается новая жизнь, поиски собственной квартиры. Пятилетие со дня свадьбы они надеются отметить на своих квадратных метрах, устали жить врозь, просто хотят быть вместе. Чтобы глядя на них люди тоже знали — любовь есть, верить — нужно, чудеса — случаются, — отмечают в видеосюжет корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Потерявшаяся награда ветерана

Почётный гражданин Рубцовска, фронтовик, подполковник Фёдор Никитович Гаврин буквально на днях узнал, что ещё в 2000 году он получил звание полковника. Об этой истории 6 мая сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Кавалер двух Орденов Красной Звезды, Ордена Великой Отечественной, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», трудовой награды «За освоение целинных и залежных земель» родился в 1925 году во Власихе. На фронт ушёл в июне 1943 года. Крещён огнём Курской дуги, освобождал от фашизма Украину. Через Десну, Днепр и Припять брал Житомир, Ровно, Чернобыль. О чём написал книгу воспоминаний. После войны прослужил в авиации 33 года, — узнали корреспонденты.

В торжественной обстановке ветерану зачитали Приказ Президента России Владимира Путина. 28 апреля 2000 года Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами присвоил всем участникам войны, в том числе, подполковнику запаса Гаврину, очередное воинское звание. Исполнить приказ поручили министерству обороны, но вышло так, что документ затерялся. Благодаря депутату Валерию Халеву, которому пришлось извлекать наградные бумаги из архивов, справедлливость восторжествовала.

Кстати, в Рубцовске по Приказу Президента точно такого же поощрительного повышения в звании дожидается ещё один подполковник Дмитрий Михайлович Северин. Пусть, не в 55-ю, а в 71-ю годовщину Победы герои-фронтовики получают свою награду: погоны с тремя золотыми звёздами, — отмечают «Вести».

Электронные проездные в Барнауле

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула появятся осенью 2016 года, — об этом 5 мая со ссылкой на сайт госзакупок сообщает сайт «БарнаулФМ». Мэрия объявила конкурс по поиску компании, которая внедрит необходимый «программно-аппаратный комплекс». Стоимость контракта составляет 59,8 миллиона рублей.

«В описании лота говорится, что победитель конкурса должен «разработать, внедрить и наладить программно-аппаратный комплекс электронной системы учёта оплаты проезда на общественном транспорте, с использованием бесконтактных смарт-карт и организацией центра обработки данных». В рабочую эксплуатацию проект должен быть запущен не позднее 120 дней со дня заключения контракта», — отмечает «БарнаулФМ».

Алтайские призывники учинили дедовщину в Брянске

В социальной сети ВКонтакте появилось видео, в котором демонстрируется случай дедовщины в воинской части, расквартированной в городе Карачев Брянской области, — об этом 5 мая сообщает сайт ИД «Алтапресс».

На фото и видео видно, как старослужащие выстраивают молодых солдат в полуобнажённом виде. На спинах написаны пеной для бритья слова «Русь», «Кош-Агач», «Алтай» и «Казах». Примечательно, что многие из роликов выложили в сеть сами «деды».

«Я видел это видео. Сейчас у нас работает военная прокуратура и военная полиция. Зачинщиков забрали в изолятор в Брянск. Это прикомандированные солдаты. Призыв с Алтая. Они жили отдельно, издевались над своими товарищами», — приводит сайт слова начальника штаба части Ивана Метелкина.

Для чего чиновникам соцсети

Алтайские чиновники рассказали, для чего им нужны соцсети: информацию об этом 5 мая опубликовало ИА «ПолитСибРу».

Агентство напоминает, что депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Бурматов инициировали рассмотрение законопроекта, который бы заставил чиновников отчитываться об информации на страницах в их социальных сетях. По мнению депутатов, такая мера позволит минимизировать коррупционные риски и обеспечить соблюдение служащими правил профессиональной этики.

Первые лица и высокопоставленные чиновники Алтайского края в социальных сетях представлены слабо. Так, есть страницы в «Фейсбуке» у замгубернаторов Николая Чинякова и Виталия Снесаря, однако, там можно найти только публикации их друзей или полное отсутствие активности, — выяснили в редакции информагентства.

«Наиболее активны в соцсетях — пресс-секретари управлений. Личные страницы для них — дополнительная площадка для общения с журналистами и населением края. К примеру, странички в «Фейсбуке» и «Одноклассниках» есть у начальника пресс-службы Главного управления образования и молодежной политики Татьяны Кузьмич, пресс-секретаря управления по культуре и архивному делу Галины Замятиной. Татьяна Кузьмич рассказала, что аккаунты, в первую очередь, необходимы ей для продвижения информации управления», — пишет ПолитСибРу.

Краевое управление по культуре также представлено в популярных соцсетях. Кроме того, работники пресс-службы управления используют для распространения и получения информации личные странички, — отмечает информагентство.

Начальник краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова также активно ведет страницу в «Фейсбуке», есть активная страница у начальника управления Алтайского края по печати и информации Максима Герасимюка. Активна страничка в «Фейсбуке» у руководителя департамента информационной политики Алтайского края Андрея Ляпунова. Он рассказал, что по долгу службы использует соцсеть для получения информации о ситуации в крае, — пишет «ПолитСибРу».

Городские легенды: «Голубая Дама»

ИД «Алтапресс» 6 мая подготовил мультимедийный проект, посвященный одной из самых известных легенд Барнаула о «голубой даме». Речь идет о доме, расположенном по адресу Ленина, 18. Сейчас там работает барнаульская мэрия, а в 18 веке это был дом главного алтайского начальника-генерала.

«И была у него молодая жена. К несчастью для генерала, с его супругой случилась большая семейная драма: она влюбилась в некоего молодого человека. И однажды на балу весь вечер протанцевала с любимым на глазах у светского общества. Ревнивец почувствовал себя оскорбленным, отвел жену в подвал дома, и там ее замуровали в стену прямо в голубом бальном платье. Призрак этой особы, не похороненной по-христиански, в том самом наряде временами и является в доме на пр. Ленина», — информирует ИД «Алтапресс» и приводит различные интерпретации этой легенды, существовавшие в разное время и описанные в литературных произведениях.