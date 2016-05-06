Железногорск, Курская область, 6 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В городе Железногорске (Курская область) проводится доследственная проверка по факту внезапной смерти шестилетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, ребенок умер утром 4 мая в детском саду.

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Девочку привел в детский сад, расположенный недалеко от дома, ее отец. При этом ни в этот день, ни в прошедшие праздничные дни она не высказывала никаких жалоб по поводу своего самочувствия и здоровья, ехала в садик на самокате. Уже в детсаду девочка пожаловалась отцу на головную боль, после чего потеряла сознание. Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в больницу, где была констатирована смерть девочки. По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилось внутримозговое кровоизлияние в мозжечок — инсульт.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.