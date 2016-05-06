Киев, 6 мая, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Потери украинских экспортеров из-за введения Молдавией квот оцениваются примерно в $1,9 млн, что фактически нивелирует привлекательность этого рынка. Об этом говорится в заявлении Украинской аграрной конфедерации, обнародованном сегодня, 6 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По подсчетам украинских экспертов, оцениваемый объем потерь украинских аграриев от введения молдавских квот на молоко и мясо приближается к $1,5 млн, что составляет около 11,3% доходов от экспорта данной продукции в эту страну.

«В частности, ожидается, что больше всего из-за введения Молдовой квот сократится экспорт сливочного масла, сыра и мороженого — на 14,7% или на $1,2 млн. Это связано одновременно с малым объемом квоты (750 тонн) и с высокими ставками таможенного сбора. Объем экспорта колбасы и мясных консервов сократится на 6,6% или на $55,8 тыс., йогуртов — на 7% или на $111,9 тыс., молока и сливок — на 3% или на $66,1 тыс.», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля правительство Молдавии ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства, до конца 2016 года. Ограничительные меры введены по обращению местных производителей, которые утверждают, что не могут конкурировать с более дешевой украинской продукцией и это грозит им банкротством.

«Мы договорились, что в течение ближайших дней встретятся украинские и молдавские эксперты для консультаций по торговле между двумя странами и решения тех проблем, которые возникли сегодня», — заявил 4 мая министр экономики Украины Степан Кубив.