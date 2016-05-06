Песков: Кризис негативно повлиял на выполнение майских указов
Москва, 6 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 6 мая, что в большинстве субъектов поддерживается должный уровень исполнения майских указов Владимира Путина, несмотря на кризис, который негативно повлиял на их исполнение.
«Это не статистика, это информация, которую напрямую получает президент из регионов», — сказал Песков. По его словам, правительство РФ и администрация президента на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения майских указов.
Песков не уточнил точную дату обзорного совещания по этой теме, однако отметил, что глава государства регулярно встречается с руководством регионов и проговаривает ход выполнения указов.
Как сообщало ИА REGNUM, так называемые майские указы Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост президента РФ 7 мая 2012 года. В основу документов была положена предвыборная программа президента. Реализация указов была объявлена приоритетом в деятельности президента и Кабинета министров.
Майские указы включают в себя: экономическую и социальную политику; здравоохранение; образование и науку; обеспечение граждан доступным жильём; повышение качества услуг ЖКХ; совершенствование системы госуправления; обеспечение межнационального согласия; развитие и модернизацию Вооружённых сил; определение внешнеполитического курса; демографическую политику.