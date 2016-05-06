Москва, 6 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 6 мая, что в большинстве субъектов поддерживается должный уровень исполнения майских указов Владимира Путина, несмотря на кризис, который негативно повлиял на их исполнение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не статистика, это информация, которую напрямую получает президент из регионов», — сказал Песков. По его словам, правительство РФ и администрация президента на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения майских указов.

Песков не уточнил точную дату обзорного совещания по этой теме, однако отметил, что глава государства регулярно встречается с руководством регионов и проговаривает ход выполнения указов.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемые майские указы Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост президента РФ 7 мая 2012 года. В основу документов была положена предвыборная программа президента. Реализация указов была объявлена приоритетом в деятельности президента и Кабинета министров.

Майские указы включают в себя: экономическую и социальную политику; здравоохранение; образование и науку; обеспечение граждан доступным жильём; повышение качества услуг ЖКХ; совершенствование системы госуправления; обеспечение межнационального согласия; развитие и модернизацию Вооружённых сил; определение внешнеполитического курса; демографическую политику.