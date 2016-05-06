Ярославль, 6 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет поправку к проекту изменения в бюджет города, предусматривающую выделение 155,5 млн рублей для приобретения квартир жильцам дома 11 по ул. 6 Железнодорожной, где в феврале произошел взрыв газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Право на выплаты и муниципальные квартиры получат жильцы 1−3 подъездов. Таким образом за счет средств городского бюджета будет расселен весь дом.

142,1 млн пойдут на выплату компенсаций собственникам жилья, которые позволят приобрести им новые квартиры. Еще 13,4 млн будут направлены на приобретение в муниципальную собственность 5 квартир для тех жителей, у которых квартиры находились в социальном найме.

«Мы ожидали помощи от федерального или областного бюджетов на расселение дома, но пока конкретных шагов в этом направлении не увидели, хотя договоренность о финансировании по принципу 50 на 50 с Правительством Ярославской области есть. Мэрия предлагала дождаться средств из вышестоящих бюджетов, но депутаты настояли, чтобы городские власти выделили деньги и люди получили квартиры в ближайшее время», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Павел Зарубин.

Общая сумма средств, направленных на расселение рухнувшего дома, составит более 200 млн рублей. Ранее муниципалитет принял решение о расселении только 4-го подъезда, непосредственно пострадавшего от взрыва 16 февраля, в результате которого погибли 7 человек. Однако после экспертиза установила нецелесообразность восстановления дома, постановлением мэрии он признан аварийным и подлежащим сносу.