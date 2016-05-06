Донецк, 6 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. С вечера 5 мая по утро 6 мая на Донетчине украинские войска обстреляли позиции армии ДНР в Донецке, Докучаевске и Спартаке. Об этом сегодня сообщают СМИ со ссылкой на данные источника в силовом ведомстве ДНР.

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По данным источника, ВСУ выпустили 19 мин из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

«С 18:00 и до 20:30 ВСУ обстреливали село Спартак, окрестности аэропорта и Докучаевск. По этим территориям было выпущено 14 мин калибра 82 мм и пять мин калибра 120 мм», — рассказал собеседник.

При этом украинские войска использовали противотанковые управляемые ракеты, танковые орудия и стрелковое оружие. «Около 22:30 ВСУ вновь начали обстрел Докучаевска. Огонь велся из танка», — добавил источник.

В свою очередь 6 мая на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Антон Миронович заявил, что за прошедшие сутки ВС ДНР 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что с наступлением темноты на мариупольском направлении ВС ДНР неоднократно вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Новотроицкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, стрелкового оружия и гранатометов.

«На донецком направлении по украинским защитникам у Марьинки вел огонь снайпер противника. Позиции сил «АТО» в районе Авдеевки были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», — сказал Миронович.

Майор также проинформировал, что вчера ВС ЛНР обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские укрепления в н.п. Новоалександровка (Луганщина).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля 2016 года в Минске участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режима полного прекращении огня с полуночи 30 апреля на все майские праздники.