Краснодар, 6 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. «Гражданская инициатива, которая вылилась в традицию последних лет, интересна всем слоям общества. Эту особенность я отмечаю уже несколько лет — в прошлом году как соорганизатор мероприятия, в этом году — как координатор по Краснодарскому краю. Я вижу, как реагируют люди на эту инициативу — в том числе и наши соседи, Республика Абхазия. — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», руководитель Общественной организации Межрегионального общественно-патриотического движения «Держава» Борис Левитский. — Это гражданское начало, нет никакой заорганизованности, чиновничьих разнарядок. В ходе подготовки к этой акции была проделана большая информационная работа — организован ряд интервью известных людей, создан общероссийский портал, на который сегодня можно загрузить историю своей семьи, историю о ветеране, и в этот процесс вовлекается молодое поколение, даже дети. И все участники акции делают это искренне, акция интересна простым горожанам, образовательным учреждениям, в которых на уроках истории школьники могут рассказать о ветеране из своей семьи и загрузить ее на портал движения. Таким образом создается новая своеобразная социальная сеть патриотической тематики, и это дает возможность жить инициативе не только 9 мая, но и в течение всего года. Само движение «Держава» занимается тем, что организует патриотические походы, объединяя их с поисковыми экспедициями. Мы стали интересны другим регионам, нам звонят из Москвы, из Петербурга, с Урала, люди интересуются местами, где воевали их родственники, и готовы даже приезжать».

kremlin.ru «Бессмертного полк» в Москве. 2015

«Мы подали заявку о прохождении «Бессмертного полка России» в Краснодаре в удобное для нас время — шествие начнется в 14 часов, уже после парада. — продолжил Борис Левитский. — В этом году наверняка придет больше людей, чем в прошлом, — мы ощущаем это по потоку информации и по запросам, которые приходят на горячую линию. Думаем, рост составит 15−20 процентов по сравнению с прошлым годом. В прошлом году мы подавали заявку на 5 тысяч человек, и только в Краснодаре пришли 42 тысячи, то в этом году, мы думаем, в Краснодаре будет около 60 тысяч, а по всей Кубани — около полумиллиона. Люди с удовольствием принимают участие в акции, поскольку не видят в этом никакой политической рекламы, ни одна партия не имеет права строить на этой акции рекламу и выходить со своими знаменами. Акция объединяет в себе представителей разных возрастов, разных национальностей и разного вероисповедания, в этом ее уникальность».