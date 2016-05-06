Москва, 6 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Дополнительные 300 млрд рублей дивидендов от госкорпораций не позволят покрыть дефицит бюджета, зато поспособствуют укреплению позиций «Единой России» на предстоящих выборах. Такое мнение высказал 6 мая корреспонденту ИА REGNUM глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, комментируя решение Минфина мобилизовать дополнительные средства от госкорпораций для сокращения дефицита федерального бюджета.

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«Тяжело проводить избирательную кампанию в условиях высокого бюджетного дефицита, ведь он сейчас составляет почти 15% от расходной части, и в абсолютном выражении достигает 2,36 трлн рублей», — заявил Миронов.

В условиях задержек по зарплатам, остановки предприятий и сокращения социальных гарантий, поддерживать свои позиции в глазах избирателей партии власти становится все труднее, указывает политолог. «А правительство, естественно, ассоциируется с «Единой Россией». Они представлены в единой связке», — подчеркнул он.

Тем временем есть существенные основания опасаться увеличения бюджетного дефицита в самом скором времени, указал Миронов: «Бюджет реализуется целый год, и все проблемы обострятся именно к концу года, как обычно и бывает».

Дефицит бюджета может оказаться выше по двум причинам. «Бюджет, как известно, составлен исходя из прогноза цены на нефть 50$, а она остается ниже этого уровня. Во-вторых, неблагоприятны прогнозы налоговых поступлений. Количество предприятий сокращается, людей увольняют, поэтому налогов будет меньше», — указывает эксперт.

Таким образом, деньги, фактически, просто выделены под выборы, и после них правительство наверняка начнет проводить так называемые «непопулярные меры», считает политолог.

«То, что с госкорпораций что-то собирают — здесь явно не обошлось без воли президента. Возможно, после того, как Медведев после выборов попросит население затянуть ремни, в 2018 году президент отправит его, наконец, в отставку», — отметил он.

Между тем правительство фактически имеет все инструменты для того, чтобы средствами госкорпораций покрыть бюджетный дефицит, однако совершенно не желает ими воспользоваться, подчеркнул Миронов.

«Здесь экспертные оценки разнятся, но если посмотреть госзакупки в 2015 году по данным Минэкономразвития, то корпорации провели их на 23 трлн. Это почти два федеральных бюджета, и это только лишь именно закупки корпораций. Если сократить потребление и издержки в корпорациях, то полученных средств легко хватило бы на покрытие дефицита», — добавил политолог.

Отметим, что 6 мая газета «Ведомости» сообщила о том, что Министерство финансов намерено мобилизовать доходы от госкомпаний и рассчитывает получить в виде дивидендов и доходов с процентов на депозитах компаний сумму в размере 400−450 млрд руб. Причиной мобилизации доходов объявлена более тяжелая, чем ожидалось ранее, ситуация с государственным бюджетом страны.

Согласно распоряжению вице-премьера Аркадия Дворковича, государство намерено получить от «Газпрома» 67 млрд руб. по РСБУ, или 151 млрд руб. по МСФО, от Роснефтегаза — 36 млрд руб. В случае, если 50% по МСФО заплатят «Транснефть», «Башнефть», «Русгидро», «Алроса», «Зарубежнефть» и «Совкомфлот», то правительство получит 55,9 млрд, 14,6 млрд, 10,5 млрд, 7 млрд, 4,5 млрд и 10,6 млрд руб. соответственно.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила «Ведомостям», что решения о любых исключениях для корпораций по этому вопросу будут приниматься на уровне правительства. Предыдущий план правительства предполагал получение бюджетом доходов в размере 140 млрд руб.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате госкомпаниями дивидендов за 2015 год в размере не менее 50% чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности, или не меньше 50% чистой прибыли по МСФО.