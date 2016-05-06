Таллин, 6 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Сотрудники эстонских книжных сетей Apollo и Rahva raamat явно поспешили с изъятием «крамольных» российских книг с полок своих магазинов, уступив требованию украинских активистов. Об этом сегодня, 6 мая, заявил главный редактор эстонского портала «Вечерка» Павел Иванов, комментируя официальное обращение Конгресса украинцев Эстонии и активистов украинской общины страны к книжным сетям с требованием изъять «антиукраинскую», с их точки зрения, литературу на русском языке.

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После обращения конгресса из книжных магазинов было изъято более 20 наименований. Иванов в связи с этим выразил сожаление по поводу поспешности действий украинских активистов. «Эх, несколько дней не дотянули некоторые представители украинцев в Эстонии до не круглой, но все же даты — 10 мая 1933, когда в Германии нацисты массово сжигали книги Фрейда, Манна, Тухольского и других. А затем в рамках денацификации уже союзники побросали в огонь учебники нацистской Германии. Короче, книги виноваты».

Он убежден, что в цивилизованных странах с книгами не воюют, а идти на поводу одной общественной группы не совсем конструктивно. Он также иронично предложил перейти от политического контроля продаваемых в Эстонии книг к книгам в домах эстоноземельцев. И дает ценное указание: «У каждого третьего в секции в гостиной стоят тридцать томов Большой Советской энциклопедии вишневого цвета с золотыми буквами. Может, стоит письмо в посольство Украины написать, что вот у Данилы с улицы Ретке в квартире ТАКОООЕ творится».

Иванов также напомнил, что среди 13 подписавших призыв изымать книжную крамолу присутствует эстонский публицист Олег Самородний, чьи «книги вызывали негодование и раздражение, но ведь никто не требовал изъятия его трудов. Хотя, по причине наличия искаженных и вводящих в заблуждение фактов, это не сложно было бы сделать».

Главред «Вечерки» выразил убеждение, что в свободной Эстонии при выборе ассортимента следует руководствоваться принципом «книги разные нужны, книги разные важны» и радуется тому, что в эстонских книжных магазинах можно все еще найти самые разные мнения: «Шкала от стенки до стенки» — от издательства Grenader (издательство, публикующее мемуары эстонских и немецких солдат нацистского Вермахта) до «Русского реванша». И я это все могу прочесть, и завидуйте тогда мне — я гражданин независимой Эстонии, делаю из всего прочитанного свой вывод сам».