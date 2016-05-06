Легница, Польша, 6 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов передаёт из «малой Москвы» — польского города Легница, куда накануне прибыл автопробег «Дороги памяти». Начало здесь.

Андрей Выползов ИА REGNUM Памятник Благодарности Советской армии в Легнице

Экватор нашего автопробега пришёлся на город Легница, расположенный на западе Польши у немецкой границы. Более полувека здесь располагался штаб Северной группы войск СССР, и можно уверенно сказать словами поэта — «здесь русский дух…». Достаточно сказать, что в Легнице — впервые с начала нашей акции в Польше — на нас обратили внимание польские газетчики. Да не один, а сразу десант. Журналисты принялись с неистовством фотографировать участника нашего автопробега, майора запаса Владимира Гаврилова, который, надев в бескозырку и взяв в руки российский триколор, отдал честь памятнику Благодарности Красной армии.

Андрей Выползов ИА REGNUM Польский фотограф снимает майор запаса из Калининграда Владимира Гаврилова

«Вы туристы из России?» — спросил у меня главный редактор Gazeta Legnicka Павел Янтура. Ему так хотелось думать. Когда же мы с гордостью сказали, что это специальный тур по советским памятникам из Москвы, Петербурга, Калининграда, Архангельска и Перми, мой польский коллега открыл рот.

Андрей Выползов ИА REGNUM Памятник Благодарности Советской армии в Легнице

Площадь, на которой высится монумент Благодарности Красной армии, называется Славянской. После войны она носила имя Сталина. В Легнице несколько раз поднимался вопрос о демонтаже монумента, но всякий раз здравый смысл торжествовал. Сбили только аршинные буквы надписи на двух языках — «Героической Советской армии от трудящихся города и уезда Легница». В этом году над скульптурой вновь нависла угроза. Мэрия собралась перенести главный символ Победы в Легнице на кладбище. Где уже есть внушительный монумент. И вполне возможно, что выйдет как с памятником в Катовице, власти которого перевезли скульптурную группу Братства по оружию на кладбище, нарушив элементарную архитектурную композицию.

Андрей Выползов ИА REGNUM Перенесённая скульптура закрыла обелиск, изначально стоявший на кладбище в Катовице

По Легнице нас водила местная знаменитость — краевед Франтишек Гживач. Более двадцати лет назад, когда стало известно, что Советская армия покинет Легницу, он обратился к начальнику штаба СГВ с просьбой сфотографировать быт военных. «То есть то, что за стеной», — уточняет Гживач. В итоге вышла целая книга «Малая Москва» (именно так называли советские офицеры Легницу). Снимки в этом альбоме прекрасны, прежде всего, своей искренностью. Например, сияющая жена офицера в юбке и сапогах взобралась на капот иномарки…

В 2013 году, в честь 20-летия вывода СГВ из Легницы, Франтишек Гживач организовал с друзьями грандиозный концерт, на который приехала «группа «Ленинград», как он уточняет по старинке — «из Ленинграда». «Независимо от политики мы — поляки и русские — сотрудничали друг с другом 50 лет, и этого невозможно забыть», — итожит Гживач, возлагая цветы к монументу погибшим красноармейцам, что рядом с городским кладбищем.

Андрей Выползов ИА REGNUM Воинское захоронение советских воинов в Легнице соседствует с городским кладбищем

Когда-то у этого памятника горел Вечный огонь, но сегодня газовая горелка безнадёжно заржавела, а кто-то даже погнул и сопла. Но само кладбище в идеальном состоянии. Когда мы зашли на него, то немало смутили работниц, половших могилки. Рядом жужжала газонокосилка. «Муниципалитет выделяет деньги на поддержание военного кладбища советских солдат, а остальное дело техники», — говорит смотритель кладбища Анджей Лупковски.

Андрей Выползов ИА REGNUM Польская служащая на воинском кладбище в Легнице

Впрочем, с кладбищем есть одна скверная история, о которой легничане предпочитают особо не распространяться. За первые 20 лет в «малой Москве» умерло много советских граждан. Прежде всего, этот десятки детей (смертность было высокой, поскольку в штабе не было детского терапевта). Всех наших граждан погребали рядом с военным захоронением.

Андрей Выползов ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата в Легнице

Когда СССР рухнул и военные покинули Легницу, то ухаживать за могилами стало некому. А кладбищенская земля в Польше дорогая… В итоге муниципалитет не придумал ничего лучше, как эксгумировать останки наших граждан и закопать в одной братской гражданской могиле. На плитах, установленных на месте общего захоронения, я насчитал имена более 50 детей, скончавшихся в возрасте 1−2 года. Только представьте, эти выкопанные полуистлевшие гробики…

Андрей Выползов ИА REGNUM Дети советских семей военнослужащих в братской могиле в Легнице

Зато сейчас на этом месте пестреет внушительными надгробиями польский погост. Жители Легницы оставили только одну советскую могилу — Лидии Николаевой, жены офицера, которая после измены мужу с польским офицером покончила с собой. Легничане её чтят, видя в её судьбе элементы российско-польской дружбы.

На уличках Легницы я встретил польского документалиста Юлию Визовскую, которая приступила к сбору материалов о Северной группе войск. «Мы только начинаем работать по заказу одного из польских издательств, — рассказала Юлия. — У польского общества есть интерес к этой теме. Мы не делаем выводов, и это не публицистика. Будут воспоминания советских офицеров и архивные материалы. В общем, без политической составляющей и без самодеятельности».

Историю советско-польского братства в Легнице хранит и майор запаса Войска Польского Михал Сабадах. В его усадьбе, что в нескольких километрах от «малой Москвы», создан настоящий музей. Главный экспонат — памятник маршалу двух народов Константину Рокоссовскому.

Андрей Выползов ИА REGNUM Хранитель музея Советской армии в Легнице Михал Сабадах на фоне спасённого бюста Рокоссовского

«Этот памятник стоял у советского Дома офицеров в Легнице, однако после ухода войск здание отошло во владение костёлу, — говорит Сабадах. — Епископ решил переплавить скульптуру на колокол. Его статья в газете об этом вышла в понедельник, а в четверг памятник уже у меня стоял. Сейчас, когда Качински дошёл до власти и решается снести все памятники, я хочу спасти их. В моей округе найдётся место для каждого памятника».

Ещё одна гордость коллекции — орден Славы 3-й степени, найденный в земле самим Сабадахом. «Однажды с другом мы решили в окрестностях пройтись металлоискателем, — рассказывает пан Михал. — Сначала наткнулись на кусок гусеницы от танка, затем — на кости, а прямо в костях лежал орден. Он — серебряный, поэтому хорошо сохранился номер. Я обратился к послу Российской Федерации за помощью и через месяц получил всю информацию — 24 года, грузин, танкист. Ему не хватило всего 200 км до победы. Я хотел найти родственников, написал президенту Грузии, тогда ещё Саакашвили, но даже ответа не получил».

Андрей Выползов ИА REGNUM Орден Славы 3-й степени, найденный польским краеведом

Согласно архивам, речь идёт о Петре Митровелли, призванном из Тбилиси. Танк Митровелли уничтожил до 120 солдат противника и до 50 автомашин, за что танкист и был удостоен высокой награды. В составе же взвода танкист взял в плен 1160 солдат и офицеров. Пётр погиб 7 февраля 1945 года у городка Любен.

О числе гостей в музее можно судить по записям в книге отзывов. Я обратил внимание, что очень много с Украины — Киев, Винница, Николаев, Днепропетровск, Львов. Понравился отзыв из Риги: «Дорогой Михал! Вы — наша нечаянная радость! Это важно славянской душе! Храни тебя Господь».

…На кладбище красноармейцев в Старгарде к нам подошёл пожилой поляк и, отругав американцев, сказал золотые слова: «Мы ещё будет союзниками».

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