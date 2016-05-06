Ростов-на-Дону, 6 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая, к мемориалу воинам-освободителям на Театральной площади Ростова-на-Дону возложена гирлянда Славы. Тем самым был дан старт праздничным мероприятиям по случаю 71-й годовщины Великой Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

61.mvd.ru Возложение гирлянды Славы

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Василий Голубев, представители духовенства, ветераны. Вместе с фронтовиками память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания почтили школьники и студенты.

Завершением церемонии стало прохождение роты Почетного Караула и войск Ростовского-на-Дону гарнизона.

Отметим, что торжества продолжились в Музыкальном театре, где для ветеранов был дан праздничный концерт в честь Дня Победы. Областное торжественное собрание собрало около 1 тыс. человек. Ветеранам войны вручат награды. Так, губернаторским знаком «За ратную службу» награжден ветеран 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапештского Краснознамённого корпуса Иван Георгиевич Скоморохов. Донской казак встретил победный май 45-го в Австрии, где тогда дислоцировался корпус. Свои воспоминания о войне он опубликовал в книге «На очной ставке с прошлым», которую передал в библиотеки города Новочеркасска.

Напомним, что из Ростовской области на фронт ушли около 670 тыс. человек, домой не вернулся каждый второй. Во время оккупации погибло почти 90 тыс. человек.

По последним данным, на Дону проживает почти 4 тыс. фронтовиков, ковавших вместе с боевыми товарищами Великую Победу.