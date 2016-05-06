Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Огонь вспыхнул в здании Манежа на Конногвардейском бульваре в самом центре Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС России.

http://vk.com/spb_today Пожар на кровле Манежа в Петербурге. Фото группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В историческом здании Манежа расположен Центральный выставочный зал Санкт-Петербурга.

Сообщение о возгорании в Манеже поступило в 11:45. Через пять минут на месте ЧП были первые пожарные подразделения. Ранг пожара сразу же был повышен до №1бис.

Дым поднимается с кровли здания, что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.

«Горит чердачное помещение», — сказал собеседник агентства в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Площадь горения уточняется.

Сведения о пострадавших спасателям пока не поступали.

На месте пожара работают 10 единиц техники и 50 человек личного состава МЧС.

Здание Конногвардейского манежа в Санкт-Петербурге построено в стиле классицизма в 1804—1807 годах по проекту Джакомо Кваренги для выучки и парадных выездов Лейб-гвардии Конного полка. Сегодня здесь размещается Центральный выставочный зал «Манеж».