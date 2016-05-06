Москва, 6 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Ключевым фактором восстановления экономики России и её национальной валюты является цена нефти. Между динамикой обменного курса рубля и ценой нефти есть ярко выраженная взаимосвязь. Если в 2016 году цена нефти снова достигнет уровня выше $50 за баррель, обменный курс рубля, с высокой вероятностью, пойдет на уровень 60 руб./доллар, заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление американского аналитика о справедливой стоимости рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Исходя из графика торгов по нефти марки Brent, в 2015 году обменному курсу рубля в 60 руб./долл. соответствовала цена нефти в $56 за баррель. Когда нефть была на уровнях выше $60 за баррель, то обменный курс рубля был на уровне 40−55 рублей за доллар», — пояснила эксперт.

«Оценка международных экспертов Goldman Sachs соответствует прогнозу российских, согласно которому, рубль достигнет уровня в 62−60 руб./долл. если нефть поднимется в цене до $50−60 за баррель. В качестве рисков для обменного курса рубля рассматриваются инфляционные ожидания и фактор выборов в Госдуму РФ осенью 2016 года», — считает Мильчакова.

«Однако эти риски рассматриваются как низкие, так как при сохранении бюджетной дисциплины, что очень вероятно (например, правительство отказалось от повышения тарифов на электроэнергию и ЖКХ в текущем году) и при росте цен на нефть цель в 60 руб. за доллар будет вполне достижима. Ускорить процесс укрепления рубля также очень помогло бы снижение Банком России процентной ставки хотя бы до 10.5%», — высказала свое мнении эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, инвестиционный банк Goldman Sachs выпустил обзор, в котором говорится, что справедливый обменный курс российского рубля к доллару составляет 60 рублей за доллар. Эксперты Goldman Sachs обосновывают свой оптимистичный прогноз улучшением торгового баланса России, а также считают важным фактором укрепления рубля «восстановление условий для внешней торговли», то есть рост цен на нефть — важнейший экспортный товар для России.